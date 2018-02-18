أول تابلت سعودي 100 %.. نظام تشغيل محلي ولا يحتاج إنترنت

المواطن- الرياض

لا زالت ردود الأفعال تتوالي بعد أن كشف الخبير التقني الدكتور ياسر العصيفير، يوم أمس، مواصفات وتفاصيل أول تابلت صناعة سعودية سيخرج للنور قريبًا.

وأشاد مغردون على “تويتر” بهذه الخطوة التي تأتي ضمن خطوات عديدة للمملكة خلال الفترة الماضية علميًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، لتؤكد رؤية المملكة المستقبلية القائمة على العلم والتكنولوجيا.

وقال العصيفير، خلال حواره ببرنامج “يا هلا” على شاشة “روتانا خليجية”: إن التابلت مشروع كامل على مستوى الهارد وير، والسوفت وير، وسيكون سعوديًّا بنسبة 100%، مضيفًا أن فريق مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا، ابتكر نظام تشغيل جديد محلي، بُني خصيصًا لمواكبة أغراض التعليم الإلكتروني في السعودية.

ولفت الخبير التقني إلى أن مشروع التابلت يخدم حاليًّا طلاب وزارة التربية والتعليم، كما أنه يأمل في أن تتوسع شريحة المستفيدين منه في المستقبل، وهو تقنيًّا جاهز لكن ينتظر بعض التفاصيل الإدارية التي ستنتهي خلال أشهر قليلة مقبلة.

وأشار إلى أن التابلت ليس في حاجة إلى إنترنت؛ لأن به شبكة ربط داخلية خاصة بالمدرسة يعمل عليها.







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