أول تعليق من خالد بياري مساعد وزير الدفاع بعد تعيينه بأمر ملكي

المواطن - حسن عسيري - الرياض

صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدًا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية، بالمرتبة الممتازة.

وخالد بياري كان الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية، كما شغل منصب نائب أعلى لرئيس المجموعة للتقنية والعمليات في شركة الاتصالات السعودية STC، بالإضافة إلى توليه منصب رئيس مجلس إدارة شركة STC للحلول المتقدمة.

وكان أيضًا خالد بياري في منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية VIVA الكويت، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة OTL (أوجيه للاتصالات المحدودة)، وعضوية مجالس الإدارة لكل من شركة Turk Telecom وشركة Avea.