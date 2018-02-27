أول تغريدة من نائب وزير العمل والتنمية الإجتماعية الجديد بعد الأمر الملكي

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة

رفع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية ، الدكتور عبدالله أبو اثنين، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة تعينه نائبًا لوزير العمل.

وقال أبو اثنين في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “أرفع خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الثقة الملكية الغالية، بتعييني نائبًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، كما أتقدم بالشكر لوزير العمل والتنمية الاجتماعية، سائلًا الله العون والتوفيق لخدمة ديني ومليكي ووطني”.

الجدير بالذكر أن أبو اثنين شغل وكيلًا للتخطيط والتطوير والمعلومات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.







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