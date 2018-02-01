أول صفقة كروية بعملة بيتكوين!

المواطن- متابعة

أكدت قناة سي إن إن ترك التلفزيونية، أن ناديًا تركيًّا لكرة القدم أكمل أول صفقة انتقال في تاريخ البلاد باستخدام عملة بيتكوين الرقمية.

وقالت القناة: إن هارون أوسطا سبور، وهو نادٍ محلي في دوري الهواة، وقّع عقدًا مع عمر فاروق كيروغلو (22 عامًا) مقابل بيتكوين بقيمة 2000 ليرة (531.70 دولار) إضافة إلى 2500 ليرة نقدًا.

وأعلن خلدون شهيد، رئيس النادي، أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها لنادٍ رياضي في تركيا وحول العالم.

وقال: “فعلنا هذا لنصنع لأنفسنا اسمًا في البلاد والعالم.. نحن فخورون بهذا”.







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