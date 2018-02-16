أول فيديو وصور لحفل زواج رؤى الصبان‎ من حمود الفايز

المواطن - الرياض

بالرغم من مرور عدة أيام على احتفال الإعلامية رؤى الصبان والإعلامي حمود الفايز بزواجهما تداول مغردون صورًا ومقاطع فيديو للحفل الذي ضم العديد من الشخصيات الشهيرة.

والمعروف أن رؤى الصبان هي إعلامية ومنتجة خريجة بكالوريوس إعلام وحاصلة على ماجستير علوم دبلوماسية، أما حمود الفايز فهو مقدم برامج ومذيع رئيس لنشرة أخبار إم بي سي.

وبعد ساعات من الحفل كتب حمود الفايز عدة تغريدات على تويتر تضمنت مقاطع فيديو للضيوف وعبارات شكر لمن حضر حفل زفافه على رؤى الصبان.

وقال حمود الفايز في إحدى التغريدات : أود أن أنتهز هذه الفرصة بأن أشكر الحضور الإماراتي الكريم وعلى رأسهم أخي سمو الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات .. حضوركم شرّفنا ويؤكد دوماً مدى عمق العلاقة والترابط الأخوي بيننا.

يشار إلى أن رؤى الصان وحمود الفايز ارتبطا في شهر أغسطس الماضي وأعلنا عن عقد زواجهما عبر تويتر قائلين:”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. تمّ بحمد الله وتوفيقه عقد قراني، أسأل الله لي ولكم السعادة في الدارين”. وفي دبي احتفل الزوجان أمس بمراسم الزفاف في حفل خاص حضره عدد من الفنانين ومشاهير الإعلام. #زواج_روي_الصبان

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من دبي لحائل 😫 pic.twitter.com/wpZufSOlwm — متعب بن جدي الشمري (@met3b29) February 15, 2018

#زواج_روي_الصبان سبحان من خلق هالجمال ذا ، ماشاءالله الله يحفظها ويسعدهاااا الغمازه لحالها تجنننن 😭😭😭💔💔💔 pic.twitter.com/XgjRDl4T5m — سارا عبدالعزيز (@sa_ab19) February 15, 2018







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