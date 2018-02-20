أول قرار من الهلال بعد الخسارة من الاستقلال

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أول قرارات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب نهاية مباراة الزعيم والاستقلال في دوري أبطال آسيا 2018.

وقرّر الجهاز الفني بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، إراحة لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم يومي الأربعاء والخميس؛ نظير توقّف المنافسات، على أن يعاود الفريق تدريباته مساء يوم الجمعة المقبل.

ومن المُقرر أن تُقام خلال الأيام المقبلة منافسات دور الـ8 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ولكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ودع المسابقة المحلية بعد خسارته أمام نظيره القادسية بهدف نظيف في دور الـ16.

وأشار الزعيم عبر حسابه على “تويتر”، أن لاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم الذين تم استدعاؤهم من الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ سيُغادرون بعد قليل للانضمام لمعسكر المنتخب، المقام حاليًّا في مدينة جدة.

وانتهت مباراة الهلال والاستقلال التي أُقيمت على ملعب إستاد السيب في مسقط، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2018، بهزيمة الزعيم بهدف نظيف.

وكانت مباراة الهلال والاستقلال الإيراني التي أُقيمت على ملعب إستاد السيب في مسقط، قد انتهت بفوز الفريق الإيراني بهدف نظيف.

وأحرز لاعب الزعيم عبدالله الحافظ بالخطأ في مرماه مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال والاستقلال الإيراني.

وعقب تقدم الفريق الإيراني، تعرض الحارس العماني علي الحبسي للطرد، في الدقيقة 67 من مباراة الهلال والاستقلال، حيث أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، بعدما لمس الكرة بيده خارج منطقة الجزاء؛ ما زاد من صعوبة اللقاء على الزعيم.







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