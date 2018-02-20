أول مشاريع آباء.. فندق ٤ نجوم بتكلفة ١٦ مليوناً وسط أبها

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

شارفت جمعية آباء بمدينة أبها على إنجاز أول مشروع استثماري فندقي يتوقع أن يكون تصنيفه ٤ نجوم على مساحة ٩٩٤ متراً، تجاوزت تكلفته ١٦ مليون ريال.

صرح بذلك أمين عام المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بمنطقة عسير وجمعية آباء د. ناصر آل قميشان، منوهاً بأن الفندق يمتاز بموقع استراتيجي في وسط المدينة بالقرب من إمارة المنطقة وعدد من القطاعات الحكومية.

وأبان آل قميشان أن الفندق الذي يتكون من ٨ طوابق، يشتمل على ٣١ وحدة سكنية، ومطعم، وكوفي شوب، ونادٍ صحي ومسبح بخدماته، وقاعتين للاجتماعات، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز بلغت حتى الآن ٠ ٨٪، ومن المتوقع أن يفتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير رئيس المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة صيف العام الجاري.

وشدد آل قميشان على أنه لن يُكتفى بهذا المشروع الاستثماري الفندقي. بل سيكون باكورة لمشاريع أكثر أهمية، منها ما سيعلن عنه في الفترة القليلة المقبلة، الأمر الذي يزيد من مداخل الجمعية ويحقق أهدافها الخيرية والإنسانية السامية.

من جهته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة أن مخططات المشروع العام الماضي درست في الفرع، وزودت الجمعية بالاشتراطات اللازمة والنموذج الموحد الإنشائي لأخذ الموافقات اللازمة من البلدية والدفاع المدني، مشدداً على حرص الهيئة على دعم المشاريع الفندقية وتشجيع المستثمرين لرفع كفاءة البنية التحتية السياحية.







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