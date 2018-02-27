إجراءات عاجلة لمنع غسيل السيارات بشوارع جدة

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة:

يعكف عددٌ من الجهات المعنية في جدة على تطبيق قرار حديث يهدف للحد من الظواهر السلبية، والتي تشكل تشوهاً بصرياً.

وفي التفاصيل فقد أكدت المعلومات المتوفرة لدى ” المواطن ” أن الجهات المعنية خلصت إلى ضرورة متابعة كافة مخالفي غسيل السيارات في الأماكن العامة والشوارع ومواقف السيارات بالأسواق وكذلك حراس العمائر؛ وذلك للقضاء على هذه الظاهرة التي تتسبب بعدد من الأضرار منها تشويه المظهر الحضاري للمدينة وهدر المياه.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة ممثلة بالأمانات والجهات الأمنية سوف تضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة بحقهم.







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