إحباط تهريب 81 حزمة قات بمركز السعيدة في محايل عسير

المواطن ــ أحمد الشهري ــ سعيد الصوالحة

أحبطت شرطة مركز سعيدة الصوالحة التابع لمحافظة محايل، أول أمس، محاولة لتهريب 81 حزمة قات مخدر خبأها مواطن داخل مركبة من نوع شيفروليه ترافورس.

وتم تحرير المضبوطات وتسليمها مع السائق إلى إدارة مكافحة المخدرات بمحايل لإكمال الإجراءات اللازمة.

وأوضحت مصادر أنه أثناء عمل مركز الضبط الأمني بمركز سعيدة الصوالحة تم ضبط مركبة من نوع شيفروليه بقيادة أحد المواطنين، وبتفتيش المركبة عُثر بداخلها على عدد (81) حزمة من القات المخدر كانت مخبأة في الطبلون والأبواب الجانبية للمركبة، وذلك عندما كان قادماً من الجنوب باتجاه الشمال.

وأشارت المصادر إلى أنه اتُّخذت الإجراءات اللازمة وسُلم الشخص والمضبوطات والمركبة للجهة المختصة.







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