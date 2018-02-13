إدارات تعليمية علقت الدراسة غدًا بسبب الغبار

المواطن- الرياض

تسبب الطقس غير المستقر في القصيم وبعض مناطق المملكة في تعليق الدراسة يوم غد الأربعاء ببعض الإدارات التعليمية.

وعُلقت الدراسة غدًا في جميع مدارس المذنب، وأيضًا في تقنية القصيم والمحافظات التابعة لها.

كما تم تعليق الدراسة في جميع مدارس البكيرية، وأيضًا في كل مدارس الرس، وعنيزة.

وقبل قليل، أعلن تعليم القصيم، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع مدارس الإدارية يوم غد الأربعاء.

وبدأت الحالة غير المستقرة للطقس في القصيم من التاسعة صباحًا، حيث شهدت المنطقة أجواء غبارية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها عن حالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس على المناطق الشمالية والغربية، تصحب برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍّ في الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض الملموس على وسط وشرق المملكة، يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 2 كم، وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة.







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