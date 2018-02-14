إدارات جديدة تلحق بركب #تعليق_الدراسة اليوم

المواطن- الدوادمي

أعلنت إدارة التعليم في الدوادمي تعليق الدراسة اليوم الأربعاء؛ نظرًا للحالة الجوية والمناخية الحالية، والآثار المترتبة عليها، وحرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وحماية البيئة.

كما وجهت إدارة تعليم شقراء أيضًا بتعليق الدراسة اليوم الأربعاء في جميع المدارس بما فيها المدارس الليلية ومراكز تعليم الكبار.

وفي سياق متصل، علقت إدارة تعليم الغاط الدراسة أيضًا؛ ‏نظرًا لموجة الغبار الحالية وتوقع استمرارها، بحسب ما وجه مدير التعليم سليمان الخمشي.

وتسبب الطقس غير المستقر في القصيم وبعض مناطق المملكة في تعليق الدراسة اليوم الأربعاء ببعض الإدارات التعليمية.

وعُلقت الدراسة في جميع مدارس المذنب، وأيضًا في تقنية القصيم والمحافظات التابعة لها.

كما تم تعليق الدراسة في جميع مدارس البكيرية، وأيضًا في كل مدارس الرس، وعنيزة.

وقبل قليل، أعلن تعليم القصيم، مساء الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع مدارس الإدارية اليوم الأربعاء.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتوقعت الأرصاد استمرار انخفاض درجات الحرارة بشكل ملموس على المناطق الشمالية والغربية، تصحب برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتدنٍّ في الرؤية الأفقية.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض الملموس على وسط وشرق المملكة، يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، قد تصل إلى أقل من 2 كم، وسماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة.







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