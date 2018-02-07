إدارة النصر للجماهير: مباراة الهلال بالمجان

المواطن – مروة نبيل

اشترى مجلس إدارة نادي النصر تذاكر مباراة ديربي الرياض بين العالمي والهلال المُقرر إقامته، يوم غد الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، من أجل منحها للجماهير لدخول اللقاء بالمجان.

وقالت إدارة النصر عبر حساب النادي الرسمي على “تويتر”: إنها قررت شراء جميع التذاكر المتبقية المخصصة لجماهير العالمي في مباراة الغد أمام الهلال، وعددها 7 آلاف تذكرة، بعد تكفل 3 من محبي وأعضاء شرف النادي بشراء 2500 تذكرة.

وأضاف بيان نادي النصر أن هذه البادرة جاءت تقديرًا من إدارة العالمي للجماهير، ودعمًا لها في مساندتها للفريق، وسيتولى مجلس الجماهير توزيع التذاكر في الملعب أمام البوابات المخصصة لدخول جمهور النصر (الرجال بوابة 6، العوائل بوابة 1)، بداية من الرابعة عصرًا.

ويلعب الهلال والنصر مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الزعيم الصدارة بـ42 نقطة، فيما يقع العالمي في المركز الثالث بـ30 نقطة.







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