إسبانيول يقهر ريال مدريد بعد 11 عامًا

المواطن - عبدالناصر سيد

حقق إسبانيول أول انتصار له على ريال مدريد منذ 11 عامًا، بعدما تغلب عليه مساء أمس الثلاثاء بهدف نظيف في الجولة السادسة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف الفوز لإسبانيول في الوقت القاتل في الدقيقة 93 عن طريق جيرارد مورينو بالاغيرو.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد إسبانيول إلى 31 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 51 نقطة في المركز الثالث ليبتعد تدريجيًّا عن المنافسة على اللقب، حيث يتصدر برشلونة الترتيب برصيد 65 نقطة.

ويعد انتصار أمس هو أول فوز يحققه إسبانيول على الريال منذ عام 2007 عندما فاز وقتها بهدفين لهدف، ومنذ ذلك الوقت لم ينجح الفريق في عبور عقبة الملكي خلال المواجهات التالية التي جمعت بينهما في مختلف المسابقات المحلية.







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