إستاد الملك فهد الدولي يستضيف سباق الأبطال الفردي اليوم السبت

المواطن - مروة نبيل

يستضيف إستاد الملك فهد الدولي، اليوم السبت، منافسات الفردي “سباق بطل الأبطال”، بمشاركة أبرز الأسماء في سباقات السيارات على مستوى العالم.

واحتضن إستاد الملك فهد الدولي الجمعة كأس الأمم ضمن سباق الأبطال للسيارات، والتي تُوج بلقبها الثنائي الألماني رينيه راست وتيمو برنهارد، بعد تفوقهما على فريق أميركا اللاتينية الذي يتكون من الكولومبي خوان بابلو مونتويا والبرازيلي هيليو كاسترونيفيس.

وسجلت مدرجات إستاد الملك فهد الدولي حضورًا جماهيريًّا مميزًا في اليوم الأول من سباق الأبطال الذي تحتضنه العاصمة الرياض.

وأقامت الهيئة العامة للرياضة فعاليات اجتماعية ورياضية متنوعة للجمهور في إستاد الملك فهد الدولي قبل انطلاق منافسات سباق الأبطال.

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة كانت قد أعلنت عن دخول الجماهير بشكل مجاني إلى إستاد الملك فهد الدولي لتشجيعهم على حضور منافسات سباق الأبطال ودعم المتسابقين.







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