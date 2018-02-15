إسقاط طائرة استطلاع حوثية شرق صنعاء

المواطن - متابعة

أسقطت قوات الجيش اليمني، مساء اليوم الخميس، طائرة استطلاع مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

وأفاد موقع الجيش اليمني بأن الطائرة تم إسقاطها في منطقة المنارة بنهم شرق صنعاء.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تستخدم طائرات مسيرة صناعة إيرانية في العمليات الاستخباراتية في عدد من الجبهات، وفقاً للعربية نت.

وأعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إسقاط العشرات من هذه الطائرات في أوقات سابقة بجبهات مختلفة، وآخرها في الجبهة الشمالية بتعز جنوب غرب اليمن قبل أيام؛ حيث يستعين بها الحوثيون في تصوير مواقع الجيش لتسهيل استهدافها.

وكان تقرير أصدره مركز أبحاث النزاعات المسلحة في لندن، أوضح أن تكنولوجيا إيران العسكرية وصلت إلى ميليشيا الحوثي من خلال مساعدتها في استخدام طائرات من دون طيار قالوا عنها في وقت سابق إنها محلية الصنع ليتبين أنها إيرانية الصنع، تم تهريبها للحوثيين مع أسلحة أخرى بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى.







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