إشادة بتولي نواف المقيرن رئاسة نادي الاتحاد

المواطن – مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أمس الاثنين، عن توصله لاتفاق مع نواف بن ناصر المقيرن، من أجل تولي رئاسة نادي الاتحاد بداية من الموسم المقبل، الأمر الذي لاقى قبولًا في الوسط الرياضي.

وتحدث الإعلامي وليد الفراج مقدم برنامج “أكشن يا دوري” عن نادي الاتحاد قائلًا: “الاتحاد نادي مركزي في الدوري السعودي.. تراجع الحضور الجماهيري فيه مؤثر على الدوري بأكمله.. برغم كل الظروف إلا أنه يتصدر الحضور الجماهيري حاليًّا”.

وتابع الفراج تصريحاته قائلًا: “لا شك بأن فوز الأهلي اليوم مهم، لكن إعلان ترأس شخصية رفيعة لنادي الاتحاد تعتبر حدث مهم وقارن بينها.. نواف المقيرن يعتبر أرفع رئيس منذ رحيل منصور البلوي”.

وشدد مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، على أن نواف المقيرن يُعتبر مكسبًا للرياضة السعودية ومحفزًا لجذب رجال الأعمال لرئاسة ودعم الأندية السعودية.

ومن جانبه، قال الناقد الرياضي موسى المحياني: “العمل هذا الموسم في الاتحاد يعتبر بداية مبشرة، وحمد الصنيع مهد لذلك بخبرته الرياضية.. اختيار نواف المقيرن خيار في محله.. أركان الرياضة يجب أن تتعافى”.

وأضاف المحياني قائلًا: “الاتحاد لا يستطيع العودة بدون الأهلي والعكس كذلك.. المنافسة بين الغريمين تكون إيجابية دائمًا لهما.. ونصيحتي لنواف المقيرن عند ترأسه لنادي الاتحاد بأن يجدد مع المدرب سييرا؛ لأنه يعرف الفريق جيدًا”.

يُذكر أن تركي آل الشيخ قد أكد في وقت سابق أن حمد الصنيع سيصبح نائبًا لرئيس نادي الاتحاد بعد تعيين نواف المقيرن كرئيس للعميد.







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