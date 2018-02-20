إطلاق بطولة الملك سلمان الدولية لليد وهذه قيمة جوائزها

المواطن - محمد سمعه

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق بطولة الملك سلمان الدولية لكرة اليد بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة على تويتر أن البطولة ستُقام في مدينة الدمام خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن جوائز البطولة تبلغ 3 ملايين ريال للفائز بالمركز الأول ومليون ريال للمركز الثاني و 750 ألف ريال لصاحب المركز الثالث.

كما سيحصل صاحب المركز الرابع على 500 ألف ريال.

وأصدر آل الشيخ قرارًا بتكليف محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد للإشراف على البطولة كما عُين علي العليوات مديرًا للبطولة.

يذكر أن هيئة الرياضة نجحت في تنظيم العديد من البطولات الدولية ولاقت استحسان الجميع مثل تنظيم بطولة كأس الملك سلمان للشطرنج وتنظيم بطولة الأبطال في سباق السيارات والتي أقيمت في أول شهر فبراير الجاري.







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