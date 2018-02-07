إطلاق صاروخ فالكون هافي FALCON HEAVY الأقوى في العالم حاملًا سيارة ملياردير

المواطن- متابعة

أُطلق صاروخ فالكون هافي FALCON HEAVY، الأقوى في العالم، مساء أمس الثلاثاء، إلى مدار المريخ حاملًا سيارة الملياردير إيلون ماسك الخاصة.

وFALCON HEAVY هو النسخة الثقيلة من صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة الفضاء الخاصة “سبيس إكس”، ويتكون من 3 صواريخ فالكون 9 مربوطة معًا، وهو ما يعطيه قوة غير مسبوقة.

وFALCON HEAVY مزود بـ27 محركًا، وسيتم استخدامهم جميعًا في المهمة، فيما ستجعل هذه القوة FALCON HEAVY قادرًا على حمل بضائع بكميات هائلة لمدار الأرض السفلي، وكسب لقب أقوى صاروخ في العالم.

ونجاح تحريك FALCON HEAVY يمكن أن يكون له آثار كبيرة على صناعة الفضاء، حيث سيساعد ناسا في إرسال البعثات العلمية الروبوتية إلى المريخ وعوالم أخرى، بالإضافة إلى المساعدة في خطط العودة إلى القمر، عن طريق إرسال البضائع والمعدات التي تسبق البشر.

وانطلق الصاروخ FALCON HEAVY من موقع الإطلاق التاريخي في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، ويدعى LC-39A، والذي شهد إطلاق بعثة أبولو 11 إلى القمر.

ومهمة FALCON HEAVY فالكون هافي الأولى معرفة ما إذا كان الصاروخ قادرًا على إرسال الحمولات الثقيلة في المستقبل أم لا.

ومن المفترض أن يضع فالكون هافي FALCON HEAVY سيارة تسلا رودستر، في مدار حول الشمس يعرف باسم مدار نقل “هوهمان”، وهذا المدار سيأخذ السيارة بعيدًا عن الشمس.







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