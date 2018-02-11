إطلاق مسارين للحافلات العائلية في الجنادرية

المواطن - واس

رخّصت هيئة النقل العام إطلاق مسارين للحافلات بالتزامن مع انطلاق أيام العائلة بمهرجان الجنادرية 32، وتنطلق الحافلات من محطتين الأولى بشمال شرق الرياض، ويستضيفها مركز (غرناطة مول) التجاري، والثانية بجنوب الرياض ويستضيفها (نادي الرياض)، وتنطلق الخدمة ابتداءً من عصر يوم الاثنين 12 فبراير 2017م وحتى آخر أيام المهرجان.

وبين المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن حافلات النقل الترددي تستقبل العوائل يوميا من 3 عصرًا وحتى العاشرة والنصف ليلاً في مسار الذهاب إلى الجنادرية، بينما تكون آخر رحلة عوة من مقر مهرجان الجنادرية إلى المحطات عند الحادية عشرة والنصف ليلاً. وبين المطيري في حديثه أن الحافلات متاحة للعوائل كل نصف ساعة بواقع 16 رحلة في مسار الذهاب، و 16 رحلة في مسار الإياب، وتبلغ رسوم الرحلة للمسار الواحد 5 ريالات لكل راكب، موضحًا أن المسارات تدار برقابة مباشرة من مختصي النقل العام بالهيئة.

واختتم المطيري بتقديم شكر هيئة النقل العام وتقديرها للشراكة الناجحة مع إدارة مهرجان الجنادرية، والمرور، وشركة سابتكو، ومجمع غرناطة مول، ونادي الرياض، عادّاً هذه الشراكة نواة لمشاريع قادمة تهيئ لإطلاق خدمات “النقل العام” بمفهومها الأشمل في الرياض وباقي مدن المملكة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :