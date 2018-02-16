إعادة الجنسية لمواطن فقدها بطريق الخطأ

المواطن - الرياض

أعادت الأحوال المدنية بمنطقة الرياض، الجنسية السعودية لأحد المواطنين بعد أن تم سحبها في وقت سابق عن طريق الخطأ.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار إعادة الجنسية الذي جاء فيه: “تعلن الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض، بأن ما سبق الإعلان عنه بشأن سحب الجنسية السعودية بموجب المادة (22) من نظام الجنسية السعودية، عن المواطن “راكان علي أحمد محمد عثمان”، الحاصل على حفيظة نفوس بطريقة غير مشروعة، وإلغاء ما بني عليها من وثائق، أنه تم عن طريق الخطأ، وللإحاطة بذلك جرى نشره.







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