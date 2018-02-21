إعفاء السويلم من رئاسة نادي الرياض .. وهذا هو البديل

المواطن - محمد سمعه

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، إعفاء عبد الرحمن السويلم المكلف برئاسة نادي الرياض من منصبه في الفترة الحالية.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة في تويتر أن آل الشيخ قرر إعفاء عبد الرحمن السويلم من منصبه وتكليف اللواء عبد الرحمن بن عبد العزيز الدايل برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن يشكل اللواء عبد الرحمن بن عبد العزيز الدايل مجلس إدارة جديداً لنادي الرياض خلال أسبوع من تاريخ القرار.

وجاء إعفاء عبد الرحمن السويلم من مهمة رئاسة نادي الرياض؛ بسبب ما أظهرته نتائج التحقيق من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية، وما ورد في تقرير اللجنة المكلفة بذلك.

يذكر أن نادي الرياض يعدّ واحدًا من الأندية الشعبية في العاصمة السعودية، وكان في البداية يُسمي بأهلي الرياض ثم اليمامة ثم بعد ذلك تم الاستقرار على اسم الرياض.







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