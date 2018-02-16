إعفاء وزير الداخلية الليبي من منصبه

المواطن - متابعة

أعفى فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وزير الداخلية العقيد العارف الخوجة من مهام منصبه.

وقرر السراج تكليف العميد عبد السلام عاشور بمهام وزير الداخلية بحكومة الوفاق، خلفاً للعقيد العارف الخوجة.

إلى ذلك أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الخميس قيامها بإجلاء أكثر من ألف لاجئ من ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم أنه “منذ شهر نوفمبر العام الماضي، قامت المفوضية السامية بإجلاء أكثر من ألف لاجئ من الفئات الأشد ضعفاً من ليبيا وهي تعمل الآن على البحث عن حلول دائمة لهم في بلدان ثالثة”.

وحول عدد رحلات نقل اللاجئين ، أشارت البعثة إلى “مغادرة طائرتين من طرابلس خلال الأسبوع الجاري، الأولى متجهة إلى نيامي في النيجر وعلى متنها 128 لاجئاً، فيما نقلت طائرة ثانية 150 لاجئاً من طرابلس إلى إيطاليا، مما رفع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم منذ بداية عمليات المفوضية قبل ثلاثة أشهر إلى 1.084 لاجئاً”.







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