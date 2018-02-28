إعفاء وكيل مدرسة ونقل المدير في أبها بسبب واقعة “الطابور”

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

كشف المتحدث الرسمي لتعليم عسير، محمد الفيفي، أن مكتب تعليم أبها أصدر قرارًا بنقل مدير ثانوية الفتح بأبها واثنين من الوكلاء وإعفاء الثالث على خلفية إغلاق باب المدرسة على طلاب وعدم السماح لهم بالدخول بعد بداية الطابور الصباحي.

وأكد الفيفي، في تصريحات إلى “المواطن“، أن القرار يأتي بناءً على تنسيق وتشاور بين المكتب ولجنة اختيار القيادات بتعليم عسير، والتي رأت من المصلحة تغيير بيئة العمل لقائد المدرسة واثنين من الوكلاء وإعفاء الثالث بعد موافقتهم.

وتداول مغردون على “تويتر” الواقعة التي أثارت استياء العديد منهم.







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