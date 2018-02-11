إعلامية: التوافق الروحي مطلوب في الزواج.. والاستعداد الأسري عقيم

المواطن- عبدالرحمن دياب

أكدت الإعلامية نهى الحربي، أن وضع مقياس للاستعداد الأسري مُجدٍ، لكنه يظل “عقيمًا”، موضحةً أنه يمكن أن يكون الرجل والزوجة مؤهلين، ولكن بدون توافق روحي.

وشددت الحربي، في حوارها ببرنامج “يا هلا” على شاشة روتانا خليجية، على أن الزواج ليس مشروع بيزنس، بل مشروع حياة أزلي، مضيفةً أن كثيرًا من تجارب اختبار التوافق في الزواج موجودة في المجتمع، وقد تكون بمعرفة الأهل ومراقبتهم، لكنها غير ظاهرة بحكم العادات والتقاليد وحياء الناس من إظهارها.

وتابعت الإعلامية أن بيئات العمل صارت منفتحة الآن أكثر من السابق، وهناك نوع من التعارف قبل الزواج، بمعرفة ووجود الأهل، وغالبًا ما يتحقق هذا المشروع، مردفةً أنه “وصلنا لمرحلة أن الطلاق صار أمرًا عاديًّا، ويجب أن نحرك كل الظروف حولنا للحدّ من هذه الظاهرة”.







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