إعلان هام لشاغلي الوظائف التعليمية

المواطن- الرياض

أعلنت وزارة التعليم تمديد فترة تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية على نظام “نور” إلى نهاية الشهر الجاري، وذلك حتى يتمكن الجميع من التحديث قبل موعد إغلاق النظام.

وبحسب بيان نشره حساب الوزارة على “تويتر”، يأتي هذا بحسب التعميم الوزاري رقم ٦٧٦٠٥ تاريخ ٠٤-٠٥-١٤٣٩هـ، بشأن تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية على نظام نور.

وأوضحت التعليم أن ذلك “نظرًا لكثرة طلبات تمديد الفترة قبل إغلاق الخدمات، حتى يتمكن الجميع من تحديث بياناتهم، فقد تقرر تأجيل إغلاق الخدمات على النظام إلى ٢٩-٠٥-١٤٣٩هـ”.







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