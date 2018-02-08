إعلان يوقع مستشفى خاصًّا في مأزق مع الصحة

المواطن- عبدالرحمن دياب

قررت وزارة الصحة إلزام مستشفى خاص في حفر الباطن بإزالة إعلان توضيحي عن الإجراءات المتخذة لمكافحة العدوى.

وكتب الحساب الرسمي لوزارة الصحة على “تويتر”: “إلزام مستشفى خاص في حفر الباطن بإزالة إعلان توضيحي عن الإجراءات المتخذة لمكافحة العدوى؛ لعدم صحتها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذه المخالفة”.

وفي سياق آخر، أصدر وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا أمس الأربعاء يقضي بإعفاء مدير أحد المستشفيات الحكومية في المنطقة الشرقية؛ لما لوحظ فيه من قصور في الخدمات الصحية المقدمة.







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