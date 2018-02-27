إقبال على تذاكر مباراة الأهلي والتعاون

المواطن - مروة نبيل

أعلن الحساب الرسمي لمنصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر المباريات، على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أحدث إحصائيات تذاكر مباراة الأهلي والتعاون، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال حساب مكاني الرسمي على “تويتر”: “بحسب إحصائية الساعة الـ3 عصر اليوم لجميع فئات التذاكر (موحد- فضي- ذهبي)، تم شراء 6.657 تذكرة، تم توزيع 18.571 تذكرة مجانية، تم تسليم 4.980 تذكرة لمالكي الحقوق، المجموع: 30.208 تذكرة”.

وكانت منصة مكاني قد كشفت، مساء أمس الاثنين، عن إحصائية تذاكر مباراة الأهلي والتعاون لجميع الفئات، وأعلنت عن شراء 5.051 تذكرة، وتوزيع 18.571 تذكرة مجانية، وتسليم 4.980 تذكرة لمالكي الحقوق، ليكون الإجمالي 28.602 تذكرة.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الخميس الموافق الأول من شهر مارس المقبل، على ملعب الملك عبدالله الدولي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 42 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المرتبة السادسة بالمسابقة المحلية برصيد 28 نقطة.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة التعاون بمعنويات مرتفعة للغاية، بعد الفوز على الفيحاء بركلات الترجيح، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة كأس الملك، وتأهله إلى الدور نصف النهائي.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتحقيق الفوز على الأهلي من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، والوصول إلى المربع الذهبي، خاصة أنه يُقدم مستوى جيدًا في منافسات الموسم الرياضي الجاري.







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