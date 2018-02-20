إمارة جازان تعزي أُسَر لاعبي فريق الدراجات بنادي اليرموك

المواطن - نايف عقيلي- جازان

أعربت إمارة منطقة جازان، صباح اليوم الثلاثاء، عن حزنها الشديد وتأثرها البالغ لوفاة أربعة وإصابة ستة آخرين من لاعبي فريق الدراجات بنادي اليرموك في محافظة أبوعريش؛ جراء تعرضهم لحادث مروري مروع مساء أمس أثناء فترة التدريبات.

وقدمت الإمارة، على لسان متحدثها الرسمي الأستاذ علي بن موسى زعله، خالص تعازي ومواساة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ووكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز وكافة منسوبيها لأسر الضحايا وإدارة النادي في هذا المصاب الجلل، مع دعوات الجميع بأن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.







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