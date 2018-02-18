إمارة جازان عن واقعة الرقص بالقرية التراثية: الفتاة قاصر والمتعهد غرَّر بها

المواطن - جازان

أصدرت إمارة منطقة جازان، اليوم الأحد، بياناً إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 17 / 5 / 1439هـ، تبعاً لصدور توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، بمتابعة ملابسات المقاطع المتداولة حول مشاركة إحدى الفتيات بالرقص مع فرقة الفنون الشعبية بالقرية التراثية ضمن مشهد تعبيري عن مراسم الزواج بالمنطقة، والاطلاع على تفاصيلها من الجوانب كافة.

وأعلن المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعله؛ أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الواقعة انتهت من مهام عملها؛ حيث اتضح بعد البحث والتقصّي ومناقشة أطراف القضية، أن الفتاة التي ظهرت في هذه المقاطع طفلة “قاصر” عمرها أحد عشر عاماً وسبعة أشهر، وأنه جرى التغرير بها ووضعها في هذا الموقف من قِبل متعهد حفلات فرقة “فن الجود”.

وأضاف زعله أنه تمّت إحالة المتسبّب في ذلك إلى الجهات المختصّة لمحاسبته وفق الأنظمة والتعليمات، كما تمّ منعه من مزاولة هذا النشاط مستقبلاً.

وجدّد المتحدث الرسمي التأكيد على حرص واهتمام أمير المنطقة، بمنع أيّ تجاوزات تتعارض مع عادات المجتمع وتقاليده، وضرورة التقيد بالضوابط الشرعية عند إقامة أيّ فعاليات بالمنطقة.







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