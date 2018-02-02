إمارة مكة تحذر من تقلبات جوية وغبار

المواطن- مكة المكرمة

حذرت إمارة مكة المكرمة المواطنين من طقس غير مستقر وغبار يضرب المحافظة.

وكتب حساب إمارة مكة على “تويتر”: “نظرًا لتعرض محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة لتقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار وتدنٍّ في الرؤية الأفقية كما ورد عن الهيئة العامة للأرصاد.. مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة يهيب المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر”.

وتعيش محافظة جدة حاليًا موجة من الغبار، خاصةً على طريق الحرمين.

ووفق ما نشرته هيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر نظامها الإنذار المبكر: “أورد التقرير نشاطًا في الرياح السطحية تصل إلى 40كم/س؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار التي تحُدّ من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2كم خاصة خلال النهار”.

ولفتت إلى أن الحالة تنتهي الساعة 21:00 يوم الأحد المقبل.







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