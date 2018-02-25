إمام ومؤذن اجتمعا 30 عامًا لخدمة مسجد في القصيم وماتا في ليلة واحدة

المواطن- القصيم

بعد أن اجتمعا 30 عامًا لخدمة مسجد سعد بن معاذ بالفوارة بالرس، غرب منطقة القصيم، شاء القدر أن يفارقا الحياة في ليلة واحدة.

والقصة عن إمام المسجد صالح بن خالد العريمة (54 عامًا) ومؤذن المسجد سالم بن سليمان العريمة (81 عامًا)، حيث تم الصلاة عليهما في مسجد الشايع بالرس، ودفنا في قبرين متجاورين.

وقال فهد مبارك العريمة، أحد أقارب الإمام والمؤذن: إن الفقيدين مشهود لهما بالعلم والصلاح وفعل الخير، وهما قريبان من قبيلة العريمة، والتي ترجع إلى قبيلة حرب، وأوضح فهد أن كليهما كانا يرقدان في المستشفى لأسباب صحية، وتوفي صالح بمستشفى الرس، في حين توفي سالم بمستشفى بريدة؛ بحسب “العربية”.

من جهته أوضح خالد بن صالح العريمة، نجل الإمام، أن والده كان “يعاني من سرطان في الكبد من 3 سنوات، وبدأ المرض ينتشر في جسده، وكان يتلقى الرعاية الطبية في مدينة الملك فهد الطبية، وقبل 10 أيام أبلغني الطبيب بدنو أجل الوالد، ولن يعيش أكثر من شهر وفقًا لظروفه الصحية، ولم أخبره بما قاله الطبيب، إلا أنه كان يشعر بأنه في أيامه الأخيرة”.

وتابع: “قبل 3 أسابيع من وفاته، جمعنا أنا وإخوتي وأخواتي، وأوصانا بالحفاظ على الصلاة، واعتبرها برًّا له حيًّا وميتًا”.







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