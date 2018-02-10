إنجاز 90‎% من أعمال وادي الأديرع بحائل في 60 يومًا

المواطن- واس

أنجزت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية في حائل ما يقارب 90‎% من الحلول العاجلة من أعمال وادي الأديرع بمنطقة حائل في غضون 60 يومًا.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله أباالخيل أن ما تم إنجازه ضمن نطاق أعمال خدمات المياه بمنطقة حائل بلغ 16.6 كيلومتراً من دوار المنفاخ حتى تقاطع وادي الأديرع مع طريق الجوف السريع ويمثل ذلك 71% من إجمالي طول وادي الأديرع المشمول بالمعالجة البيئية.

وأفاد بأن الأعمال شملت حفر ثلاثة آبار سطحية لتجميع المياه، يتم سحب وضخ المياه منها في مناهل الصرف، بالإضافة إلى شق عدد كبير من القنوات، وفتح العبارات، ووضع عبّارات جديدة بمجرى الوادي سهلت وبشكل كبير من نقل وتحريك المياه السطحية.

وأضاف أباالخيل أنه تم الانتهاء حتى الآن من تجفيف أكثر من 5 كيلومترات على امتداد الوادي، سهلت جميع هذه الأعمال قص الحشائش في الوادي، مما قلل من الآثار السلبية السابقة وأظهرت نتائج الأعمال تقدماً كبيراً في الأداء، وترمي هذه الأعمال لتنفيذ حلول مستدامة، إذ تم اكتمال وثيقة طرح مشروع دراسة التأهيل البيئي لوادي الأديرع وستوجه الدعوات خلال الأسبوع القادم بإذن الله تعالى للمقاولين المؤهلين.







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