إنفوجرافيك.. احصل على قرضك العقاري في 6 خطوات

المواطن- الرياض

أكد الصندوق العقاري أن هناك 6 خطوات للحصول على القرض العقاري.

وأوضح الصندوق العقاري في إنفوجرافيك، نشره عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الخطوة الأولى هي إدخال المستفيد بياناته أو تحديثها، ثم بعدها يصل له رقم هو الذي يتعامل بواسطته في بقية المراحل.

وبعد ذلك تأتي الخطوة الثالثة وهي تجهيز المستندات المطلوبة، وبعدها حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال، أو التوجه لجهة التمويل.

وبالنسبة إلى الخطوة الرابعة فهي رسالة تصل للمستفيد بصدور الموافقة المبدئية على طلبه، ثم الحصول على برنامج القرض العقاري من جهة التمويل، ثم أخيرًا توقيع المستفيد على عقدين؛ الأول عقد جهة التمويل وملحقاته، والثاني عقد التمويل.







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