إنفوجرافيك.. قطر كذبت على جيرانها فهل تلتزم باتفاقها مع أميركا؟

المواطن- الرياض

تاريخ طويل لقطر مع الوعود المنقوضة مع دول الجوار، فهل ستبدي التزامًا باتفاقيتها مع أميركا؟!

وضمن بنود اتفاق قطر مع واشنطن، المساهمة في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا مكافحة الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى التصدي للتطرف.

أما قائمة وعود قطر المخلوفة مع دول الجوار، فهي وقف دعم تنظيم الإخوان الإرهابي وطرد أفراده من الدوحة، وعدم إيواء الخليجيين المعارضين لبلدانهم، بالإضافة إلى عدم دعم التنظيمات اليمنية المضرة بدول الجوار.

كما خلفت قطر وعدها بعدم التدخل بشؤون الدول المجاورة وعدم تجنيس الخليجيين، كما لم تلتزم بتحسين ظروف العمال الأجانب.

وأيضًا لم تلتزم قطر بالتوجه السياسي الخارجي لدول الخليج، وعدم إساءة وسائل الإعلام القطرية لدول الجوار.







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