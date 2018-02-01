إنفوجرافيك.. نصائح قبل استخدام 4 طرق للتدفئة

المواطن- عبدالرحمن دياب

قدمت المديرية العامة للدفاع المدني، نصائح عديدة حول وسائل التدفئة، وذلك في ظل الأجواء الباردة المتنوعة، واختلاف وسائل التدفئة، واختلاف مصادر طاقتها.

وتأتي نصائح المدني على “تويتر”، بعد تزايد الحوادث الخاصة بوسائل التدفئة.

وأوضح المدني أن في حالة التدفئة بمدفأة الكيروسين، فيجب تزويدها بفلتر يمنع خروج رائحة الغاز، مع تأمين يضمن انطفاء الشعلة مباشرة عن السقوط.

أما في حالة المدفأة الكهربائية، فيجب التأكد من وجود آداة الفصل التلقائي للكهرباء عند سقوطها على جانب التهوية.

وبالنسبة إلى مدفأة الزيت، فيجب وضعها في مكان مستقر حتى لا تتعرض للسقوط، وينسكب الزيت على الأثاث.

وأخيرًا، شدد المدني على ضرورة إشعال الفحم خارج المنزل في حالة التدفئة بالحطب، مع تجنب إغلاق الأبواب والنوافذ حتى لا يتشبع المكان بغاز أول أكسيد الكربون القاتل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :