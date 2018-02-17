إنقاذ أم وابنها من الغرق بأحد السواحل البحرية في جازان

المواطن - علي شيبان - جازان

أنقذت العناية الإلهية أم وابنها من الغرق المحقق في أحد السواحل البحرية لمركز “الموسم” جنوب جازان.

وفي سياقٍ متصلٍ أوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة، الرائد عامر بن عبدالرحمن الشهراني، أنه في تمام الساعة السابعة من صباح يوم أمس، وأثناء قيام إحدى دوريات البحث والإنقاذ بعملها المعتاد شاهدت حالة غرق لامرأة وطفل، وفي إثر ذلك قامت الدورية مباشرة بأداء الواجب المناط بها؛ حيث باشر الغواصون الحالة وتم إنقاذهما.

وأضاف الشهراني أن الدوريات قدَّمت الإسعافات الأولية للأم وابنها مع فرقة الهلال الأحمر، التي حضرت للموقع، وتأكدت من استقرار حالتهما الصحية، حتى تم استلامهما من قِبل ذويهما.

وأكد المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بجازان أهمية يقظة المتنزهين عند ارتياد الشواطئ، وعدم السباحة إلا في المواقع المسموح بها، وضرورة الاتصال على هاتف عمليات حرس الحدود (994) عند حدوث أي طارئ؛ لتقديم المساعدة اللازمة في الوقت المناسب، سائلًا الله -تعالى- السلامة للجميع.







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