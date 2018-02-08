إيران خلفهم.. القبض على مفجري أنبوب النفط البحريني السعودي

المواطن- الرياض

قبضت السلطات البحرينية، أمس الأربعاء، على منفذي تفجير أنبوب النفط البحريني السعودي، حيث تبين أنهم تلقوا توجيهاتهم من إيران.

وبحسب ما ذكر وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، جميع المنفذين لديهم وظائف؛ حيث ليس بينهم أي “عاطل أو ينقصه شيء”.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان القبض على مجموعة إرهابية تتبع تنظيم “ائتلاف 14 فبراير” الإرهابي، خططت وأعدت لتفجير أحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بورى، بتاريخ 10 نوفمبر.

وشددت الداخلية على أن هذا التفجير “يُعد من الأعمال الإرهابية الخطيرة التي استهدفت الإضرار بالمصالح العليا للوطن وسلامة الناس، حيث كاد الأمر يتحول إلى كارثة”.







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