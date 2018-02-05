إيقاف التعدي على 90 ألف متر من الأراضي الحكومية في بارق
بنى عدد من المواطنين المتعدين على الأراضي حواجز وعقومًا ترابية

إيقاف التعدي على 90 ألف متر من الأراضي الحكومية في بارق

2018/02/05
الساعة 12:03 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن- بارق

أوقفت بلدية بارق، اليوم، تعديات على مساحة 90 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء، والتي تقع جنوب جامعة الملك خالد فرع تهامة وجنوب جمعية منتجي الدواجن، بعد أن بنى عدد من المواطنين المتعدين على الأراضي حواجز وعقومًا ترابية.

وأوضح رئيس البلدية، أحمد بن عوض البارقي، أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، وذلك بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين؛ مما استوجب إزالة التعدي على الفور؛ بحسب وكالة “واس”.

وأكد بعدم تهاون اللجنة في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات، وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة، مقدمًا شكره لتعاون المواطنين مع اللجنة في الإبلاغ عن أي إحداث على الأراضي العامة.

 




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