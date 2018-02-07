ابن دغر عن انقلاب عدن: مالم تكشفه السياسة اليوم ستتبدى حقيقته غدًا

المواطن – محمد صيام

كشف رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عبيد بن دغر، عن أنّ الأحداث الدامية التي عصفت بالعاصمة المؤقتة “عدن” كانت محاولة انقلاب وتمرد على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأضاف ابن دغر، عقب اجتماعه بمجلس الوزراء في عدن، “لن نتوقف كثيرا عند الأحداث التي عصفت بنا خلال الأيام الماضية، كان انقلاباً على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وتمردا وانتهى لكن بعد أن خسر الوطن الكثير من أبنائه العسكريين النجباء، من عدن وما حولها من المحافظات”.

وأكد في تصريحات عبر حسابه في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “ستظل هذه الأحداث ذكرى أليمة في حياتنا، لن نتحدث عن المتسبب بها الآن، سنترك هذا للمحققين في أسبابها، وما لم تكشفه السياسة اليوم سوف تتبدى حقيقته غدًا”.

وأوضح: “وراء كل حدث هدف، شعبنا شب عن الطوق، ويعرف الحقيقة، والإعلام الكاذب قد يشوَّه الحقيقة اليوم؛ ولكنه لا يستطيع إخفاءها إلى الأبد”.







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