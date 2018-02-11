ابن شرقي وابن يوسف يقودان تشكيلة الجولة الـ21 المثالية
في دوري المحترفين السعودي

ابن شرقي وابن يوسف يقودان تشكيلة الجولة الـ21 المثالية

2018/02/11
الساعة 6:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات الجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي تألقًا شديدًا من معظم اللاعبين بشكل عام والأجانب بشكل خاص وتحديدًا الصفقات الجديدة، التي لفتت الأنظار إليها بشدة في أول ظهور لها.

وجاءت التشكيلة المثالية للجولة الـ21 من دوري المحترفين السعودي كالتالي؛ في حراسة المرمى نجم نادي الاتحاد عساف القرني، ويقود الدفاع كل من أسامة عاشور لاعب أحد، نواف الصبحي نجم الفيحاء، إيغور روسي لاعب الفيصلي وإبراهيم الشعيل نجم القادسية.

ويقود وسط وهجوم التشكيلة المثالية وفقًا لموقع الإحصائيات الشهير “أوبتا”، كل من؛ ثنائي الهلال أشرف بن شرقي ونيكولاس ميليسي، نجم الأهلي سلمان المؤشر، لاعب الفيصلي لويزينهو، ولاعب الاتفاق فخر الدين بن يوسف، ونجم الرائد إسماعيل بانغورا.




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