اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة يناقش فعاليات ومبادرات خلال اجتماعه الأول

المواطن- الرياض

عقد الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعود القحطاني، اجتماع مجلس الإدارة الأول بحضور الشريك الإستراتيجي مسك الخيرية، ويمثلها بدر العساكر والمدير التنفيذي لمسك الدكتور علي الزبارة، وكبير المستشارين الإعلاميين للاتحاد عبدالرحمن الراشد.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطة الإستراتيجية وتفاصيلها، كما تم استعراض الخطة التشغيلية والهيكل التنظيمي المقترح، بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة عدد من الفعاليات والمبادرات المقترحة لتعزيز دور الاتحاد في نشر ثقافة الأمن السيبراني والبرمجة والرفع من درجة الوعي في المجتمع السعودي بمخاطر الاختراقات الإلكترونية والحماية منها.

كما تم استعراض العديد من مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها مع عدد من الجهات العالمية المتخصصة، وإضافة إلى ذلك تم استعراض إيجاز متكامل عن إنشاء منظومة تعليمية متكاملة في هذا المجال تغطي مسارات احترافية معتمدة دوليًّا تنتهي بمؤهلات أكاديمي.

وأصدر مجلس الإدارة عددًا من القرارات، ومنها إنشاء لجنة تنفيذية ولجنة المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر، إضافة إلى تشكيل عدد من فرق العمل المتخصصة.







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