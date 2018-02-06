اتحاد الكرة يُساند سامي الجابر

المواطن - محمد سمعة

أبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم استياءه بسبب هجوم بعض من النقاد الرياضيين على اللاعب سامي الجابر نجم الكرة السعودية السابق بعد رحيله عن عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وذكر الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر تويتر في بيان رسمي له أنه سيدعم سامي الجابر في أي إجراء قانوني سيقوم به اللاعب السابق تجاه الإساءات والتي صدرت بحقه.

كما تقدم اتحاد الكرة بالشكر إلى سامي الجابر على الفترة القصيرة والتي قضاها في عضوية الاتحاد، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق خلال الفترة المقبلة.

وكان الإعلامي وليد الفراج قال في برنامجه أكشن يا دوري إن سامي الجابر وماجد عبد الله نجم النصر الأسبق لاعبان رائعان لكنهما لا يصلحان في التدريب أو العمل الإداري.







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