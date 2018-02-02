اتحاد الناشرين العرب يلتقي النائب العام ووزير الداخلية المصري

المواطن- القاهرة

التقى وفد اتحاد الناشرين العرب مع النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، وذلك ضمن فعاليات معرض الكتاب في القاهرة؛ حيث مثّل وفد السعودية، رئيس ناشري المملكة أحمد الحمدان.

وناقش وفد اتحاد الناشرين العرب مع النائب العام المصري، حماية الملكية الفكرية والجهود المبذولة من جانب النيابة العامة في هذا المجال.

وطلب المستشار نبيل صادق أن يكون اتحاد الناشرين العرب المرجعية الفنية والجهة الاستشارية مع نواب في النيابة العامة، وهو ما قوبل بالترحيب من قِبل اتحاد الناشرين العرب؛ حيث من المقرر أن يتم تفعيل ذلك مباشرة.

كما التقى وفد اتحاد الناشرين العرب وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبدالغفار، لمناقشة دور الناشرين العرب في مكافحة التطرف والإرهاب ونشر كتب التسامح.







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