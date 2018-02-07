اتفاقية بين الصحة ومرور القصيم لتوعية المخالفين للأنظمة والسلامة المرورية

المواطن - القصيم

أبرمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، وإدارة مرور المنطقة ، اليوم ( الأربعاء ) اتفاقية تعاون تهدف إلى رفع مستوى الوعي المروري لدى الفئات المستهدفة بأخطار الحوادث المرورية ، تحت شعار ” السلامة ثقافة منها نعيش”، بحضور مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي، ومدير مرور القصيم العميد عبدالله المحترش.

وأعرب مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم، عن ترحيب الشؤون الصحية الصحية بالتعاون مع مرور المنطقة، بما يكفل الحد من الحوادث المرورية التي تنتج عن المخالفات لأنظمة المرور، مؤكداً بأن الحوادث المرورية تسببت بالكثير من الخسائر الجسيمة التي كان لها أثر كبير على المجتمع سواء من الجوانب المادية أو المصابين والمتوفين، لافتاً بأن الشؤون الصحية حريصة على تفعيل جميع أوجه التعاون مع المرور بما يحقق السلامة المرورية والقضاء على المخالفات بأساليب توعوية حديثة تضمن وصول الأهداف المنشودة في توعية جميع شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تأتي تناغماً مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أميرمنطقة القصيم في التكامل مع الجهات الحكومية بالمنطقة، ومتابعة معالي وزير الصحة لتفعيل برامج الشراكة المجتمعية في عدة مسارات لخدمة المجتمع، مبدياً شكره لمدير مرور القصيم العميد عبدالله المحترش على اهتمامه في تفعيل هذه الاتفاقية.

من جانبه ، ثمن مدير مرور القصيم عن تقديره لتفاعل صحة القصيم ، بدعم مدير عام الشؤون الصحية لإطلاق برامج توعوية وتثقيفية تسهم في القضاء على المخالفات المرورية، كون الشؤون الصحية لها درو بارز في استقبال المصابين جراء الحوادث والتي قد تنجم عن مخالفات للأنظمة والسلامة المرورية وتوعية المخالفين لضمان عدم تكرار مخالفاتهم وفقاً لبرامج توعوية وتثقيفية.

وتضمنت بنود الاتفاقية رفع المستوى الوعي المروري، وتنفيذ المحاضرات التوعوية والتثقيفية للفئات المستهدفة بأخطار الحوادث المرورية، وتفعيل المناسبات والأسابيع المرورية الخليجية والعالمية، وإيقاع العقوبات البديلة للفئات المستهدفة من المخالفين وتنظيم زيارات لهم لمصابي الحوادث المرورية بالمستشفيات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :