اتفاقية تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة والمجلس النرويجي للاجئين

المواطن - واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامجاً تعاونياً مع المجلس النرويجي للاجئين وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.

ووقع البرنامج المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة فيما وقعه عن المجلس الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين جان إيجيلاند.

وأوضح الدكتور الربيعة أن البرنامج الموقع يهدف إلى تأسيس علاقة تعاون استراتيجي وشراكة بين المركز والمجلس وتمهيد الطريق لكلا الطرفين لتعزيز وإرساء الشراكة الاستراتيجية ذات منفعة متبادلة مع أساس الحفاظ على العلاقة المتبادلة بين الطرفين، وكذلك يشكل البرنامج الإطار الرئيسي الذي يمكن للأطراف بموجبه وبناء على المعاملة بالمثل أن يطور التعاون في الميادين المتصلة بنشاطاتها وبيانات البعثات الذي يتفق عليه الطرفان.

ويقوم الطرفان بموجبه بوضع وتنفيذ برامج توفر المساعدة الإنسانية والحماية للسكان المشردين في واحد أو أكثر من مجالات التعليم والمشورة الإعلامية والمساعدة القانونية وسبل العيش والأمن الغذائي والمأوى والمستوطنات (والترويج للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية).

وأفاد معاليه بأنه سيتم كذلك العمل على تيسير وصول المنظمات الإنسانية إلى السكان المتشردين لتقديم المساعدة الإنسانية وكذلك تعزيز المعرفة والفهم للتحديات الإنسانية العالمية من خلال التبادل المنظم للمعلومات .







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