اتفاقية مع vue العالمية لبناء 30 صالة سينما في المملكة

المواطن - ترجمة: عبدالرحمن دياب

وقعت شركة vue السينمائية العالمية، اتفاقية حصرية مع شركة عبدالمحسن الحكير القابضة لبناء 30 صالة سينما في عدد من المُدن السعودية.

وبحسب ما ذكرت شركة vue، في بيان لها نقله موقع “هوليود ريبورتر” الأميركي، سيتم بناء الصالات الـ30 خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ بهدف تقديم تجربة سينمائية قياسية ذهبية للسعوديين في جميع أنحاء المملكة.

ومن المقرر أن تنتهي الشركتان من تفاصيل المشروع الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال تيم ريتشاردز، مؤسس شركة “فو” الدولية: “إنها لحظة هائلة في تاريخ تطور السينما العالمية لصناعة المعارض، ويشرفنا أن نكون شركاء مع هذا المشغل المرموق والمرموق”.

وتابع: “انفتاح المملكة هو دليل على نمو الصناعة المستمر ومرونتها. يسرنا أن يكون قد تم اختيارنا لقيادة في تطوير دور السينما ذات المستوى العالمي وتجربة الشاشة الكبيرة في المملكة.. تجربتنا مجتمعة هي من الطراز العالمي ولدينا بعض الخطط التي لا تصدق في المكان، ونحن متحمسون لما ينتظرنا”.

وفي وقت سابق، بدأت هيئة الإعلام المرئي والمسموع تجهيز القاعات الخاصة بدور السينما، لتكون جاهزة في أول مارس كموعد لبدء العروض السينمائية، وذلك بعد الإعلان عن فتح دور السينما مطلع عام 2018.

واختارت الهيئة أستوديوهات هوليوود الكبيرة المرتبطة بالشركة المشغلة لصالات السينما AMC، التي وقَّعت مع صندوق الاستثمارات العامة أخيرًا مذكرة تفاهم، قائمةً بـ5 أفلام مرشحة للعرض في الصالات السعودية فور إطلاقها.

ويُتوقّع أن تضم كل مدينة 20 مجمعًا لصالات السينما في المرحلة الأولى، بنحو 200 صالة في كل مدينة كبيرة، كما كشف حساب “السينما السعودية”، تجهيز 4 قاعات سينما في الرياض بارك بين قاعة كبرى وقاعتين مخصصتين للأولاد وقاعة مزودة بتقنيات حديثة مع إمكانية زيادة عددها، إضافة إلى تجهيز صالة السينما في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران وتضم 300 مقعد.







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