احتياطي Exxon Mobil من النفط والغاز يقفز 19%

المواطن- متابعة

كشفت Exxon Mobil الأميركية للطاقة أن احتياطياتها من النفط والغاز قفزت 19% العام الماضي، بفضل نمو في الولايات المتحدة والإمارات وجيانا.

وجاء تحديث بيانات الاحتياطيات، الذي تطلبه سنويًّا الجهات التنظيمية المختصة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تواجه فيه Exxon مخاوف بشأن نموها المحتمل وإنفاقها بعدما سجلت الأسبوع الماضي ربحًا فصليًّا دون التوقعات.

وقالت Exxon: إنه تمت إضافة حوالي 2.7 مليار برميل من المكافئ النفطي إلى احتياطياتها المؤكدة العام الماضي، ليبلغ إجمالي الاحتياطيات 21.2 مليار برميل.







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