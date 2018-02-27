اختتام فعاليات المؤتمر الأول لأكاديمية تطوير الذات بالمدينة المنورة

المواطن - الرياض:

اختتمت أكاديمية تطوير الذات فعاليات مؤتمرها الأول، تحت إشراف جمعية التطوع الخيرية (فزعة)، والتي أقيمت في قاعة اجتماعات مبنى ريادة الأعمال ومبنى الجمعية التطوعية “فزعة” بالمدينة المنورة.

وتركزت جلسات المؤتمر على التعريف بالأكاديمية وإنجازاتها خلال عامي 2016-2017م، والتعريف بالجمعية التطوعية (فزعة) وتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي واستعراض الخطة التنفيذية لعام 2018م وطرق نجاحها، حيث ترأس المؤتمر سعادة الأستاذ/ محمود أحمد دقـل- رئيس فريق أكاديمية تطوير الذات- المشرف العام على برامج الأكاديمية.

وحضر المؤتمر كلٌّ من رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ سعيد دليم القحطاني، وعضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي للجمعية الأستاذ/ نادر إبراهيم العذيبي، ومسؤول شؤون المتطوعين الأستاذ/ إبراهيم شاكر.

كما حضر المؤتمر أعضاء اللجنة الإدارية الأستاذ/ محمد الشنقيطي، فيصل الجهني، حسين العطاس، علي عثاثي، شريف همام، ونخبة من مؤسسي وفريق عمل الأكاديمية/ منال الشريف، هنادي الشربيني، نعمة ناجي، كاميليا البلادي، أمل العوفي، فاطمة عبدالجواد، لينة بدر، فاتن العروي، شاهيناز برزنجي، عندليب عويضة، فايزة فلاتة، رانيا الأنصاري، مريم العوفي، وداد حداد، سحر حكيم، ولاء وكريا، كوثر البخاري، حنان عبدالهادي، نجوى مفرج، ندى العروي، إلهام الركراكي، جميلة المعبدي، سمر القثامي، صالحة أعبيدان، فاطمة برناوي، فاطمة الرشيدي، منى فلمبان، رباب القديحي، نادية الحربي، عبلة هاشم، هند القحطاني، دعاء الحربي، سماح الجابري، ندى الزهراني، مروج العشري، وعد عويضة.

وقال رئيس فريق الأكاديمية الأستاذ محمود أحمد دقل: إنَّه “بفضل من الله وتوفيقه تمتلك الأكاديمية فريق عمل متكامل مميز مبادر محب للخير يمتلك إمكانيات عظيمة وخبرات متعددة، نفتخر بهم، نعمل على تحقيق رؤية واضحة بنشر العلم والمعرفة، وإنشاء مجتمع أكاديمي مثقف يزخر بطاقات مبدعة وعقول نيرة تنشر الخير والعلم”.







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