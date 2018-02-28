اختراع لتطوير منظومة الـF15 في معرض أفد.. السلامة والسرعة سويًّا

المواطن - محمد الحميدي - الرياض

كشف الرقيب أول فني، منصور علي الشهري، أحد منسوبي قاعدة الملك فيصل الجوية، عن اختراع وتطوير لمنظومة الـF15.

وأضاف أن هذا التطوير كان بخصوص نظام الضغط الهيدروليكي والتطوير، حيث وفر الجهد والوقت بشكل كبير وساعد في حفظ ميزانية القوات الجوية بتغيير القطع التالفة والمحافظة على القطع السليمة، كما أنه رفع من مستوى دقة الاختبار لوحدة الإرسال في نظام الضغط الهيدروليكي بشكل ممتاز، حيث يُبين هل القطعة سليمة أم لا.

وقال: إن التطوير رفع من مستوى صلاحية الطائرات في وقت قصير جدًّا ليجعل الطائرة جاهزة في أسرع وقت وبأسهل طريقة، وهو ما يجعلها تعتمد على السلامة والسرعة في نفس الوقت.







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