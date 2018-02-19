ارتفاع أسعار النفط في أسواق آسيا

المواطن - متابعة

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا، اليوم الاثنين، لكن هذا التحسن قد يحد منه تأثير زيادة الإنتاج الأمريكي على جهود منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لخفض العرض في الأسواق.

ونحو الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأمريكي للخام، تسليم مارس، 78 سنتاً ليبلغ 62.46 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

وارتفع سعر برميل البرنت المرجع الأوروبي، لشحنات أبريل 52 سنتاً إلى 65.36 دولار.

وكانت الأسعار بلغت أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات في يناير مدفوعة بتطبيق الاتفاق الذي أبرمته الدول الأعضاء في “أوبك” وغير الأعضاء في الكارتل بما فيها روسيا، للحد من الإنتاج.

وتجاوز سعر البرنت العتبة النفسية البالغة 70 دولاراً بينما تجاوز سعر النفط الخفيف 65 دولاراً.

لكن الزيادة المتواصلة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أديا إلى إبطاء هذه الاندفاعة.







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